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ОБСЕ заявляет, что боевики ОРДО камнями препятствовали патрулю

Пятница, 19 мая 2017, 09:17

Вблизи с. Безымянное наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ остановили пятеро боевиков ОРДО грудой камней на дороге.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

"Во время патрулирования в подконтрольном "ДНР" с. Безымянное (30 км к востоку от Мариуполя) команда СММ видела на дороге кучу камней, недалеко от которого стояли четыре человека в форме военного типа, а также еще одного человека в куртке военного типа, который кричал в сторону наблюдателей, размахивая камнем и металлическим предметом. Когда к месту подъехал гражданский автомобиль, наблюдатели увидели, как один из мужчин убрал камни с дороги, чтобы пропустить машину. После этого СММ покинула этот район", - говорится в отчете.

Также Миссия зафиксировала увеличение случаев нарушения режима тишины. В Донецкой области, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом патруль СММ зафиксировал, в частности, примерно 421 взрыв против ориентировочно 180 соответственно. А в Луганской области - в частности 109 взрывов против 3, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом.

Кроме того, патруль ОБСЕ зафиксировал наличие мин в подконтрольном боевикам ОРДО с. Верхнешироковское.

"Команда СММ видела 8 противотанковых мин, установленных на деревянном поддоне на расстоянии 2 м от дороги и менее чем в 50 м к востоку от блокпоста", - говорится в отчете.

Как сообщалось ранее, неподалеку подконтрольного боевикам Докучаевска вблизи патруля СММ бросили дымообразующей устройство.

Темы: ОБСЕ
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