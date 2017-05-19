Зараз користувачів, які ігнорують заборону на Вконтакте, карати не будуть

Користувачів не каратимуть за користування забороненими указом президента російськими соцмережами.

Про це в ефірі каналу 1+1 повідомив керівник служби з питань інформаційної безпеки апарату РНБО Валентин Петров.

"Навіть якщо якийсь користувач, а зараз вже багато з'явилося рецептів - VPN,"тори"- будь ласка, користуйтеся. Користувачі не будуть жодним чином каратися", - сказав він.

"Ми таким чином зменшимо аудиторію (російських соцмереж)", - пояснив Петров.

Українська правда