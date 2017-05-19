Зараз користувачів, які ігнорують заборону на Вконтакте, карати не будуть
П'ятниця, 19 травня 2017, 10:15
Користувачів не каратимуть за користування забороненими указом президента російськими соцмережами.
Про це в ефірі каналу 1+1 повідомив керівник служби з питань інформаційної безпеки апарату РНБО Валентин Петров.
"Навіть якщо якийсь користувач, а зараз вже багато з'явилося рецептів - VPN,"тори"- будь ласка, користуйтеся. Користувачі не будуть жодним чином каратися", - сказав він.
"Ми таким чином зменшимо аудиторію (російських соцмереж)", - пояснив Петров.
Українська правда