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Зараз користувачів, які ігнорують заборону на Вконтакте, карати не будуть

П'ятниця, 19 травня 2017, 10:15

Користувачів не каратимуть за користування забороненими указом президента російськими  соцмережами.

Про це в ефірі каналу 1+1 повідомив керівник служби з питань інформаційної безпеки апарату РНБО Валентин Петров.

"Навіть якщо якийсь користувач, а зараз вже багато з'явилося рецептів - VPN,"тори"- будь ласка, користуйтеся. Користувачі не будуть жодним чином каратися", - сказав він.

"Ми таким чином зменшимо аудиторію (російських соцмереж)", - пояснив Петров.

Українська правда

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