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Юзеров, которые игнорируют запрет на Вконтакте, карать не будут

Пятница, 19 мая 2017, 10:15

Юзеров не будут наказывать за пользование запрещенными указом президента российскими соцсетями.

Об этом в эфире канала 1+1 сообщил руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Валентин Петров.

"Даже если какой-то пользователь, а сейчас уже много появилось рецептов - VPN, "тори" – пожалуйста, пользуйтесь. Пользователи не будут никоим образом наказываться", - сказал он.

"Мы таким образом уменьшим аудиторию (российских соцсетей)", - пояснил Петров.

Украинская правда

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