Юзеров, которые игнорируют запрет на Вконтакте, карать не будут
Пятница, 19 мая 2017, 10:15
Юзеров не будут наказывать за пользование запрещенными указом президента российскими соцсетями.
Об этом в эфире канала 1+1 сообщил руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Валентин Петров.
"Даже если какой-то пользователь, а сейчас уже много появилось рецептов - VPN, "тори" – пожалуйста, пользуйтесь. Пользователи не будут никоим образом наказываться", - сказал он.
"Мы таким образом уменьшим аудиторию (российских соцсетей)", - пояснил Петров.
Украинская правда