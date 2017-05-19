За добу бойовики поранили 3 бійців

За минулу добу у зоні АТО на сході України жоден український військовий не загинув, трьох бійців було поранено.

Про це повідомив на щоденному брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"Загиблих у лавах українських військ немає, троє дістали поранення", – сказав він.

Одного поранило в районі Авдївки, двох інших – у селі Бердянське, уточнив Лисенко згодом "Українській правді".

За даними штабу, на луганському напрямку інтенсивність обстрілів дещо знизилася, за добу було 5 обстрілів бойовиків. Більшість із провокацій сталися у Попаснянському районі.

На донецькому напрямку було 12 обстрілів, 5 із них – із важкого озброєння. Найгарячіше було в Авдіївці, де з 17-ї години четверга понад 5 годин тривав обстріл із важкого озброєння. Було випущено понад 80 мін та артилерійських снарядів. Також мінометні обстріли сталися в Кам'янці та шахті Бутівка.

На Світлодарській дузі противник України порушив режим "тиші" один раз, застосовував і бронетехніку. По три обстріли бойовиків були в районів Зайцевого та Донецького аеропорту.

На маріупольському напрямку було 23 обстріли, 9 із важкого озброєння.

На світанку відбувся 30-хвилинний обстріл Красногорівки з легкого та важкого озброєння. Бойовики випустили 28 мін, а по полудні окупанти застосували міномет і під Мар'їнкою. Пізніше дві провокації сталися на півночі Волноваського району.

Увечері основні бойові дії розгорнулися на ділянці Павлопіль – Широкине. Близько 2,5 годин окупанти обстрілювали кілька передових позицій Збройних сил України. Наприкінці доби були переважно провокативні обстріли

Крім того, відбувся обстріл житлового сектору на півдні маріупольського напрямку. На східній околиці села Бердянське від прямого влучання мін повністю зруйновано два житлових будинки і ще кілька будівель зазнали серйозних пошкодження.

Пізніше бойовики обстріляли і житловий сектор Широкиного. Подробиці руйнувань з'ясовують.

На щастя, ніхто з мирних мешканців від цих двох обстрілів не постраждав.

Крім того, Служба безпеки України вкотре виявила у зоні АТО засоби ураження російського виробництва. Зокрема, у Миколаївці виявили гранату РГМ 1993 року виготовлення, яких не було на озброєнні ЗСУ, тротил, набої тощо. А під Гліцинівкою виявили відстріляний реактивний вогнемет "Шмель", виготовлений у Росії у 2009 році

Олена Рощенко, УП