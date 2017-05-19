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Гройсман хоче витратити "гроші Януковича" на дві сфери

П'ятниця, 19 травня 2017, 13:10

Кабінет Міністрів пропонує направити понад 1 млрд доларів конфіскованих "грошей Януковича" на зміцнення обороноздатності та інфраструктури.

Про це сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час "Години запитань до Уряду" у Верховній Раді у п’ятницю, передає "Урядовий портал".

"Як ми знаємо, розподіл цих коштів буде відбуватися за рішенням Верховної Ради України за пропозицією Уряду. Ми хочемо провести консультації з коаліцією для того, щоб визначити з нею, з президентом країни, у яких напрямках ці кошти ми можемо пропонувати до використання", - сказав він.

"Моє переконання - це питання оборони, інфраструктура – освітня, медична, це може бути посилення будівництва доріг або інших об'єктів інфраструктури", - заявив він.

Як відомо, 28 квітня стало відомо, що суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича.

Президент Петро Порошенко заявляв, що конфісковані гроші повинні піти на потреба армії і соціальні проекти.

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівЯнукович
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