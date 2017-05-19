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Гройсман хочет потратить "деньги Януковича" на две сферы

Пятница, 19 мая 2017, 13:10

Кабинет Министров предлагает направить более 1 млрд долларов конфискованных "денег Януковича" на укрепление обороноспособности и инфраструктуры.

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде в пятницу, передает "Правительственный портал".

"Как мы знаем, распределение этих средств будет происходить по решению Верховной Рады Украины по предложению правительства. Мы хотим провести консультации с коалицией для того, чтобы определить с ней, с президентом страны, в каких направлениях эти средства мы можем предлагать к использованию", - сказал он.

"Мое убеждение – это вопросы обороны, инфраструктура - образовательная, медицинская, это может быть усиление строительства дорог или других объектов инфраструктуры", - заявил он.

Как известно, 28 апреля стало известно, что суд последней инстанции позволил конфискации арестованных 1,5 млрд долларов, принадлежавших окружению экс-президента Виктора Януковича.

Президент Петр Порошенко заявлял, что конфискованные деньги должны пойти на потребность армии и социальные проекты.

Украинская правда

Темы: Кабинет министровЯнукович
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