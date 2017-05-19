Прикордонники: Пасажиропотік з окупованим Кримом зменшився

Російські ЗМІ з посиланням на Кримських прикордонників повідомляють про збільшення пасажиропотоку на півострів, водночас у Держприкордонслужбі кажуть, що в цілому кількість людей зменшилась.

Так прес-служба Прикордонуправління ФСБ в окупованому Криму повідомила, що "разом зі збільшенням пасажиропотоком з України в Крим зростає і кількість недійсних документів, які надають громадяни суміжної держави".

У свою чергу начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації Андрій Демченко повідомив "Українській правді", що порівняно з минулим роком кількість людей, які перетинають адмінмежу зменшилась.

"Статистика за травень з початку місяця свідчить, з 1 по 18 травня кількість громадян, що перетнули адмінмежу, становить 108 тисяч осіб, а кількість транспортних засобів – 19 тисяч. У минулому році за такий самий період це було 118 тисяч осіб і 22 тисячі транспорту, тобто наявне зменшення в порівнянні з минулим роком", - сказав він.

Відповідаючи на питання щодо "недійсних документів", Демченко зазначив: "Швидше за все, це стосується громадян, які їдуть з Криму, бо повернень людей ми не фіксуємо".

Оксана Коваленко, УП