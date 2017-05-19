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Дружина кримського в'язня Лугіна шукає правди в Європейському суді

П'ятниця, 19 травня 2017, 14:13

Дружина ув'язненого з Криму Андрія Лугіна, якого після спроби самогубства вивезли на територію Росії, звернулася до Європейського суду з прав людини і міжнародних правозахисних організацій.

Про це Ірина Лугіна розповіла 19 травня в коментарі виданню "Крим.Реалії".

"Ми подали скаргу до Європейського суду, а також звернулися до Червоного Хреста з приводу його розшуку і надання медичної допомоги", – сказала вона.

Окупанти підтвердили офіційно, що Лугіна вивезли на територію сусідньої Росії.

"6 травня надійшла офіційна відповідь на ім'я адвоката від медчастини СІЗО. Вони повідомили, що його (Андрія Лугіна) нібито оглянув лікар і його можуть етапувати в Мордовію без медичного супроводу. Через кілька днів без супроводу медпрацівників його вивезли на територію Росії, в місто Краснодар, не знявши шви і не надавши подальшої реабілітації після операції. після цього його вивезли в Ростов-на-Дону, а потім – у колонію в Мордовію", – зазначила Лугіна.

Як відомо, 26 квітня кримчанин Андрій Лугін, перебуваючи в СІЗО окупованого Сімферополя, спробував перерізати собі горло гострим предметом. Зробив він це з метою не бути етапованим у колонію РФ.

Після спроби самогубства чоловік у вкрай важкому стані потрапив до реанімації Сімферопольської міської лікарні № 6.

Громадянин України Лугін був засуджений у кримінальній справі і засуджений до довічного позбавлення волі ще до окупації Криму.

Кілька років він відбував покарання в Криму, після був незаконно переміщений з тимчасово окупованої території Криму в колонію Мордовії (РФ), а в січні 2017 року його повернули до Криму. Якщо клопотання про передання його як громадянина України українській владі були проігноровані.

Теми: Крим
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