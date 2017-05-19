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Жена крымского узника Лугина ищет правды в Европейском суде

Пятница, 19 мая 2017, 14:13

Жена заключенного из Крыма Андрея Лугина, которого после попытки самоубийства вывезли на территорию России, обратилась в Европейский суд по правам человека и международные правозащитные организации.

Об этом Ирина Лугина рассказала 19 мая в комментарии изданию "Крым.Реалии".

"Мы подали жалобу в Европейский суд, а также обратились в Красный Крест по поводу его розыска и оказания медицинской помощи", – сказала она.

Оккупанты подтвердили официально, что Лугина вывезли на территорию соседней России.

"6 мая пришел официальный ответ на имя адвоката от медчасти СИЗО. Они сообщили, что его (Андрея Лугина) якобы осмотрел врач и его могут этапировать в Мордовию без медицинского сопровождения. Через несколько дней без сопровождения медработников его вывезли на территорию России, в город Краснодар, не сняв швы и не предоставив дальнейшей реабилитации после операции. После этого его вывезли в Ростов-на-Дону, а потом – в колонию в Мордовию", – отметила Лугина.

Как известно, 26 апреля крымчанин Андрей Лугин, находясь в СИЗО оккупированного Симферополя, попытался перерезать себе горло острым предметом. Сделал он это с целью не быть этапированным в колонию РФ.

После попытки самоубийства мужчина в крайне тяжелом состоянии попал в реанимацию Симферопольской городской больницы № 6. 

Гражданин Украины Лугин был осужден по уголовному делу и приговорен к пожизненному лишению свободы еще до оккупации Крыма.

Несколько лет он отбывал наказание в Крыму, после был незаконно перемещен с временно оккупированной территории Крыма в колонию Мордовии (РФ), а в январе 2017 года был возвращен в Крым. Обращения о передаче его как гражданина Украины украинским властям были проигнорированы.

Темы: Крым
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