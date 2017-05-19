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Правозахисники назвали СБУ головним порушником прав людини

П'ятниця, 19 травня 2017, 14:44

Українська Гельсінська спілка з прав людини вважає Службу безпеки України головним порушником прав людини.

Про це заявив голова правління УГСПЛ, директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров під час презентації звіту за 2016 рік про дотримання прав людини в Україні, передають "Українські новини".

"СБУ – найбільший порушник прав людини на сьогодні", – сказав він.

Зокрема, за словами Захарова, більше половини скарг, що надходять до правозахисників, стосуються застосування тортур співробітниками СБУ.

Також зафіксовані такі масові порушення з боку спецслужби як недопуск адвоката і затримання громадян без рішення слідчого судді.

Захаров вважає однією з причин ситуації, що склалася недосконалість закону "Про Службу безпеки України".

Загалом, УГСПЛ заявляє про значне погіршення ситуації з правами людини в Україні за підсумками 2016 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: права людиниСБУ
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