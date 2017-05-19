Правозащитники назвали СБУ главным нарушителем прав человека
Украинский Хельсинкский союз по правам человека считает Службу безопасности Украины главным нарушителем прав человека.
Об этом заявил председатель правления УХСПЧ, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров в ходе презентации отчета за 2016 год о соблюдении прав человека в Украине, передают "Українські новини".
"СБУ – наибольший нарушитель прав человека на сегодня", – сказал он.
В частности, по словам Захарова, более половины жалоб, поступающих к правозащитникам, касаются применения пыток сотрудниками СБУ.
Также зафиксированы такие массовые нарушения со стороны спецслужбы как недопуск адвоката и задержание граждан без решения следственного судьи.
Захаров считает одной из причин сложившейся ситуации несовершенство закона "О Службе безопасности Украины".
В целом, УХСПЧ заявляет о значительном ухудшении ситуации с правами человека в Украине по итогам 2016 года.