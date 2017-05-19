Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Правозащитники назвали СБУ главным нарушителем прав человека

Пятница, 19 мая 2017, 14:44

Украинский Хельсинкский союз по правам человека считает Службу безопасности Украины главным нарушителем прав человека.

Об этом заявил председатель правления УХСПЧ, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров в ходе презентации отчета за 2016 год о соблюдении прав человека в Украине, передают "Українські новини".

"СБУ – наибольший нарушитель прав человека на сегодня", – сказал он.

В частности, по словам Захарова, более половины жалоб, поступающих к правозащитникам, касаются применения пыток сотрудниками СБУ.

Также зафиксированы такие массовые нарушения со стороны спецслужбы как недопуск адвоката и задержание граждан без решения следственного судьи.

Захаров считает одной из причин сложившейся ситуации несовершенство закона "О Службе безопасности Украины".

В целом, УХСПЧ заявляет о значительном ухудшении ситуации с правами человека в Украине по итогам 2016 года.

Темы: права человекаСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
права человека
Домой из оккупации вернули еще двух детей – Лубинец
Электрошок к груди, пытки водой, избиения: как оккупанты издевались над женщинами в Херсоне
Сломали пальцы и уничтожили документы: в Чечне жестоко избили журналистку и адвоката
Последние новости
08:55
Зеленский в Давосе встретился с королем и премьером Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
СМИ: В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
Все новости...
Реклама: