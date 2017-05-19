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У масштабному ДТП під Харковом постраждали 11 людей

П'ятниця, 19 травня 2017, 15:06

Працівники поліції Харкова встановлюють обставини ДТП з багатьма постраждалими.

Про це у Facebook повідомляє 19 травня Головне управління Національної поліції в Харківській області.

Зазначається, що подія сталася у п'ятницю близько 7:35 на 497 км Київ-Харків-Довжанський.

 
мвс

За попередніми даними, автомобіль "Форд" під керуванням 27-річного чоловіка рухався з боку Києва в напрямку Харкова та виїхав на зустрічну смугу.

 
мвс

Під час руху автомобіль зіштовхнувся з автомобілем "ВАЗ-21011" під керуванням 60-річного водія, автобусом "Еталон" під керуванням 64-річного водія, та "Тойотою" під керуванням 62-річної жінки.

Внаслідок ДТП постраждали 11 осіб – водії "Форда" та автобуса, пасажири автобуса.

Українська правда

Теми: ДТПХарківська область
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