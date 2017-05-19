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В масштабном ДТП под Харьковом пострадали 11 человек

Пятница, 19 мая 2017, 15:06

Работники полиции Харькова устанавливают обстоятельства ДТП со многими пострадавшими.

Об этом в Facebook сообщает 19 мая Главное управление Национальной полиции в Харьковской области.

Отмечается, что происшествие случилось в пятницу около 7:35 на 497 км Киев-Харьков-Довжанский.

 
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По предварительным данным, автомобиль "Форд" под управлением 27-летнего мужчины двигался со стороны Киева в направлении Харькова и выехал на встречную полосу.

 
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Во время движения автомобиль столкнулся с автомобилем "ВАЗ-21011" под управлением 60-летнего водителя, автобусом "Эталон" под управлением 64-летнего водителя, и "Тойотой" под управлением 62-летней женщины.

В результате ДТП пострадали 11 человек – водители "Форда" и автобуса, пассажиры автобуса.

Украинская правда

Темы: ДТПХарьковская область
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