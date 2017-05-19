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Бобов каже, що йому немає чого боятися "піар-заяв" Генпрокуратури

П'ятниця, 19 травня 2017, 18:54

Народний депутат з партії "Відродження" Геннадій Бобов заявляє, що всі звинувачення проти нього безпідставні.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Перш ніж робити подібні заяви, представникам правоохоронних органів варто було б спочатку взяти роз’яснення у народних депутатів щодо усіх питань, які їх цікавлять. Впевнений, більшість непорозумінь було б вирішено. І в правоохоронних органів не залишилося підстав для подібних "піар-заяв" у соцмережах", - написав він.

Бобов додав, що "завжди прозоро декларував усі суми прибутків", що були зароблені його родиною "за більш ніж 20 років роботи в аграрному бізнесі".

"Мені нічого приховувати. Тому розраховую на об’єктивність правоохоронних органів у встановленні істини у цій ситуації", - написав він.

Як відомо, 19 травня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ підготувала подання до парламенту на дання згоди на притягнення до відповідальності трьох народних депутатів Геннадія Бобова, Євгена Дейдея (НФ) та Андрія Лозового (РП).

Згідно з вказаними Луценком даними, Бобова з партії "Відродження" підозрюють в ухиленні від сплати податків та декларуванні недостовірної інформації, Дейдея з "Народного фронту" - у незаконному збагаченні, а Лозового (Радикальна партія) - у незаконному збагаченні та ухиленні від сплати податків.

Теми: прокуратураВерховна Рада
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