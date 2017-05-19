Бобов говорит, что ему нечего бояться "пиар-заявлений" Генпрокуратуры

Народный депутат из партии "Видродження" Геннадий Бобов заявляет, что все обвинения против него безосновательны.



Об этом он написал на своей странице в Facebook.



"Прежде чем делать подобные заявления, представителям правоохранительных органов следовало бы сначала взять разъяснения у народных депутатов по всем вопросам, которые их интересуют. Уверен, большинство недоразумений было бы решено. И у правоохранительных органов не осталось бы оснований для подобных "пиар-заявлений" в соцсетях", - написал он.



Бобов добавил, что "всегда прозрачно декларировал все суммы доходов", которые были заработаны его семьей "за более чем 20 лет работы в аграрном бизнесе".



"Мне нечего скрывать. Поэтому рассчитываю на объективность правоохранительных органов в установлении истины в этой ситуации", - написал он.



Как известно, 19 мая генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ подготовила представление в парламент на дачу согласия на привлечение к ответственности трех народных депутатов Геннадия Бобовая, Евгения Дейдея (НФ) и Андрея Лозового (РП).



Согласно указанным Луценко данным, Бобова из партии "Видродження" подозревают в уклонении от уплаты налогов и декларировании недостоверной информации, Дейдея из "Народного фронта" - в незаконном обогащении, а Лозового (Радикальная партия) - в незаконном обогащении и уклонении от уплаты налогов.

Украинская правда