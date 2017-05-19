Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Бобов говорит, что ему нечего бояться "пиар-заявлений" Генпрокуратуры

Пятница, 19 мая 2017, 18:54

Народный депутат из партии "Видродження" Геннадий Бобов заявляет, что все обвинения против него безосновательны.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Прежде чем делать подобные заявления, представителям правоохранительных органов следовало бы сначала взять разъяснения у народных депутатов по всем вопросам, которые их интересуют. Уверен, большинство недоразумений было бы решено. И у правоохранительных органов не осталось бы оснований для подобных "пиар-заявлений" в соцсетях", - написал он.

Бобов добавил, что "всегда прозрачно декларировал все суммы доходов", которые были заработаны его семьей "за более чем 20 лет работы в аграрном бизнесе".

"Мне нечего скрывать. Поэтому рассчитываю на объективность правоохранительных органов в установлении истины в этой ситуации", - написал он.

Как известно, 19 мая генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ подготовила представление в парламент на дачу согласия на привлечение к ответственности трех народных депутатов Геннадия Бобовая, Евгения Дейдея (НФ) и Андрея Лозового (РП).

Согласно указанным Луценко данным, Бобова из партии "Видродження" подозревают в уклонении от уплаты налогов и декларировании недостоверной информации, Дейдея из "Народного фронта" - в незаконном обогащении, а Лозового (Радикальная партия) - в незаконном обогащении и уклонении от уплаты налогов.

Украинская правда

Темы: прокуратураВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
прокуратура
Россияне обстреляли Желанное Первое: 5 раненых, среди них двое детей, которые играли во дворе
Разоблачили еще одну киевлянку, которая распространяла работу ППО
Будут судить экс-нардепа-коммуниста, который подписал обращение к Путину о признании "Л/ДНР"
Последние новости
09:13
фото"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ
09:04
Что будет после F-16. Какие самолеты и вертолеты упомянули как потенциальное пополнение Сырский и Олещук
08:55
Зеленский в Давосе встретился с королем и премьером Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
Все новости...
Реклама: