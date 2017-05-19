НАБУ спростовує інформацію про затримання свого співробітника
П'ятниця, 19 травня 2017, 19:15
Національне антикорупційне бюро спростовує інформацію, розповсюджену прес-секретарем генпрокурора Ларисою Сарган про нібито затримання співробітника НАБУ за фактом вимагання неправомірної вигоди.
Про це йдеться в повідомленні на офіційній Facebook-сторінці НАБУ.
"Жодного із діючих співробітників Національного антикорупційного бюро наразі не затримано. Інформація, поширена прес-секратарем пана Луценка, є хибною. НАБУ звертається до колег з Генеральної прокуратури з проханням ретельно перевіряти матеріали кримінальних проваджень перед тим, як робити публічні заяви", - зазначили у відомстві.
Як відомо, Сарган повідомила, що співробітника НАБУ та його спільника затримали за отримання хабаря у розмірі 150 тисяч доларів.
Українська правда