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Прокуратура Запоріжжя перевіряє, чи причетна поліція до смерті чоловіка

П'ятниця, 19 травня 2017, 20:27

Слідчі прокуратури Запорізької області перевіряють, чи причетні працівники поліції до смерті 30-річного мешканця села Біленьке.

Про це повідомила прес-служба прокуратури області.

Згідно з інформацією, тіло чоловіка знайшли 18 травня у його гаражі.

"Слідчі прокуратури області перевіряють низку версій, у тому числі, за заявою співмешканки померлого, щодо причетності працівників поліції до цієї резонансної події", - зазначили у прокуратурі, додавши, що вже призначено низку спеціальних експертиз.

Українська правда

Теми: Запоріжжяпрокуратураполіціякримінал
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