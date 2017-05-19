Прокуратура Запоріжжя перевіряє, чи причетна поліція до смерті чоловіка

Слідчі прокуратури Запорізької області перевіряють, чи причетні працівники поліції до смерті 30-річного мешканця села Біленьке.

Про це повідомила прес-служба прокуратури області.

Згідно з інформацією, тіло чоловіка знайшли 18 травня у його гаражі.

"Слідчі прокуратури області перевіряють низку версій, у тому числі, за заявою співмешканки померлого, щодо причетності працівників поліції до цієї резонансної події", - зазначили у прокуратурі, додавши, що вже призначено низку спеціальних експертиз.

Українська правда