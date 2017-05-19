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Прокуратура Запорожья проверяет, причастна ли полиция у смерти мужчины

Пятница, 19 мая 2017, 20:27

Следователи прокуратуры Запорожской области проверяют, причастны ли сотрудники полиции к смерти 30-летнего жителя села Беленькое.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

Согласно информации, тело мужчины нашли 18 мая в его гараже.

"Следователи прокуратуры области проверяют ряд версий, в том числе, по заявлению сожительницы умершего, о причастности сотрудников полиции к этому резонансному событию", - отметили в прокуратуре, добавив, что уже назначен ряд специальных экспертиз.

Украинская правда

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Темы: Запорожьепрокуратураполициякриминал
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