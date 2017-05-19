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Смертельна бійка: У Харкові депутата облради посадили під домашній арешт

П'ятниця, 19 травня 2017, 21:16

Дергачівський суд Харківської області в п'ятницю визначив запобіжний захід депутату Харківської облради від партії "Відродження" Олексію Литвинову, підозрюваному у справі про бійку, яка закінчилася стріляниною зі смертельними наслідками.

Про це "Інтерфакс-Україна" повідомили в прокуратурі Харківської області.

"Суддя Кононіхіна обрала запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 22.00 до 6.00 з носінням електронного браслета. Прокуратура буде подавати апеляцію", - зазначили у відомстві.

За словами співрозмовника агентства, прокуратура просила обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, посилаючись на те, що в іншому випадку підозрюваний може впливати на свідків у справі і знищити докази.

Захист просив відпустити депутата під особисте зобов'язання і стверджував, що ризики, на які посилалася прокуратура, не доведені.

Раніше Дергачівський райсуд обрав аналогічний запобіжний захід двом іншим підозрюваним у справі. Як повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області, на ці ухвали суду також буде подана апеляція.

Як повідомлялося, вранці 16 травня в селищі Вільшани Харківської області стався збройний побутовий конфлікт, що призвів до смерті одного з чотирьох постраждалих.

За попередньою інформацією поліції, інцидент стався між групою громадян на ґрунті тривалого побутового непорозуміння. Встановлено, що під час бійки застосовувалася травматична зброя.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням зброї чи іншого предмета, заздалегідь заготовленого для завдавання тілесних ушкоджень), п. 7 ч. 2 ст. 115 (вбивство з хуліганських спонукань) КК України.

У ромської громади (загиблий і постраждалі в результаті бійки і стрілянини - роми) стверджують, що конфлікт стався на національному ґрунті і був спровокований колишнім главою Ольшанської селищної ради, а нині депутатом Харківської облради від партії "Відродження" Олексієм Литвиновим і його сином, нинішнім главою Ольшанського селищної ради Андрієм Литвиновим.

За результатами проведених в першу добу оперативно-слідчих дій було встановлено і затримано трьох активних учасників інциденту, в т.ч. Олексія Литвинова.

Всім трьом оголошено підозру за ч. 4 ст. 296.

Теми: Харківсуд
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