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Смертельная драка: В Харькове депутата облсовета посадили под домашний арест

Пятница, 19 мая 2017, 21:16

Дергачевский суд Харьковской области в пятницу определил меру пресечения депутату Харьковского облсовета от партии "Видродження" Алексею Литвинову, подозреваемому по делу о драке, закончившейся стрельбой со смертельным исходом.

Об этом "Интерфакс-Украина" сообщили в прокуратуре Харьковской области.

"Судья Кононихина избрала меру пресечения в виде домашнего ареста с 22.00 до 6.00 с ношением электронного браслета. Прокуратура будет подавать апелляцию", - отметили в ведомстве.

 
По словам собеседника агентства, прокуратура просила избрать меру пресечение в виде содержания под стражей, ссылаясь на то, что в противном случае подозреваемый может влиять на свидетелей по делу и уничтожить улики.

Защита просила отпустить депутата под личное обязательство и утверждала, что риски, на которые ссылалась прокуратура, не доказаны.

Ранее Дергачевский райсуд избрал аналогичную меру пресечения двум другим подозреваемым по делу. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, на эти определения суда также будет подана апелляция.

Как сообщалось, утром 16 мая в поселке Ольшаны Харьковской области произошел вооруженный бытовой конфликт, повлекший смертельный исход одного из четырех пострадавших.

По предварительной информации полиции, инцидент произошел между группой граждан на почве длительного бытового недоразумения. Установлено, что во время драки применялось травматическое оружие.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением оружия или другого предмета, заранее заготовленный для нанесения телесных повреждений), п. 7 ч. 2 ст. 115 (убийство из хулиганских побуждений) УК Украины.

В ромской общине (погибший и пострадавшие в результате драки и стрельбы – ромы) утверждают, что конфликт произошел на национальной почве и был спровоцирован бывшим главой Ольшанского поссовета, а ныне депутатом Харьковского облсовета от партии "Видродження" Алексеем Литвиновым и его сыном, нынешним главой Ольшанского поссовета Андреем Литвиновым.

По результатам проведенных в первые сутки оперативно-следственных действий были установлены и задержаны трое активных участников инцидента, в т.ч. Алексей Литвинов.

Всем троим объявлено подозрение по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением оружия или другого предмета, заранее заготовленный для нанесения телесных повреждений) УК Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Харьковсуд
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