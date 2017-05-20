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ЗМІ: Трамп розповів Лаврову, чому звільнив "божевільного" Комі

Субота, 20 травня 2017, 01:33

Президент США Дональд Трамп в ході зустрічі з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим і російським послом Сергієм Кисляком розповів, за що звільнив главу ФБР Джеймса Комі, назвавши його "божевільним".

Про це пише The New York Times з посиланням на документ з викладом зустрічі в Овальному кабінеті, який газеті зачитав один з чиновників.

"Я тільки що звільнив голову ФБР. Він був божевільним, просто навіженим", - сказав Трамп.

За словами американського президента, він знаходився під "великим тиском" через розслідування втручання Росії у вибори в США і тепер "від нього позбувся".

Ця розмова відбулася 10 травня, на наступний день після звільнення Комі.

Газета пише, що ця розмову підсилює підозру, що американський президент звільнив главу ФБР, перш за все, через розслідування про можливі зв'язки команди Трампа з російськими чиновниками.

Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер не заперечував зміст документа. Він заявив, що Комі створив невиправданий тиск на здатність президента проводити дипломатію з Росією з таких питань, як Сирія, Україна і "Ісламська держава".

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп звільнив главу Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі, призначеного на посаду ще за часів адміністрації Барака Обами.

Демократи, а також деякі інші американські чиновники заявили, що звільнення пов'язане з розслідуванням ФБР про можливе втручання РФ у вибори в США. Трамп це заперечує.

Теми: ТрампЛавров
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