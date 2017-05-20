СМИ: Трамп рассказал Лаврову, почему уволил "сумасшедшего" Коми

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским послом Сергеем Кисляком рассказал, за что уволил главу ФБР Джеймса Коми, назвав его "сумасшедшим".

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на документ с изложением встречи в Овальном кабинете, который газете зачитал один из чиновников.

"Я только что уволил главу ФБР. Он был сумасшедшим, просто чокнутым", - сказал Трамп.

По словам американского президента, он находился под "большим давлением" из-за расследования вмешательства России в выборы в США и теперь "от него избавился".

Этот разговор состоялся 10 мая, на следующий день после увольнения Коми.

Газета пишет, что данный разговор усиливает подозрение, что американский президент уволил главу ФБР, прежде всего, из-за расследования о возможных связях команды Трампа с российскими чиновниками.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер не оспаривал содержимое документа. Он заявил, что Коми создал неоправданное давление на способность президента проводить дипломатию с Россией по таким вопросам, как Сирия, Украина и "Исламское государство".

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп уволил главу Федерального бюро расследованийДжеймса Коми, назначенного на должность еще во времена администрации Барака Обамы.

Демократы, а также некоторые другие американские чиновники заявили, что увольнение связано с расследованием ФБР о возможном вмешательстве РФ в выборы в США. Трамп это отрицает.