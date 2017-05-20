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Переговори по Сирії в Женеві не принесли результатів

Субота, 20 травня 2017, 05:32

Шостий раунд переговорів по мирному врегулюванню в Сирії, які проводяться в Женеві під егідою ООН, завершився без відчутних результатів.

Про це повідомив увечері в п'ятницю, 19 травня, спецпредставник ООН по Сирії Стаффан де Містура, передає DW.

Він зазначив, що в ході чотириденних консультацій вдалося досягти домовленості проводити зустрічі експертів з питань права і конституції.

За його словами, мова на непрямих переговорах ворогуючих сторін йшла про нову конституцію, новий уряд, вільні вибори і боротьбу з тероризмом.

Наступний раунд консультацій відбудеться, імовірно, в червні.

ООН з 2012 року безуспішно намагається досягти шляхом переговорів мирного вирішення конфлікту в Сирії, де триває громадянська війна. Опозиція хоче зміщення президента Башара Асада, однак офіційний Дамаск виступає категорично проти.

Теми: СиріяООН
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