Переговоры по Сирии в Женеве не принесли результатов
Шестой раунд переговоров по мирному урегулированию в Сирии, которые проводятся в Женеве под эгидой ООН, завершился без ощутимых результатов.
Об этом сообщил вечером в пятницу, 19 мая, спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура, передает DW.
Он отметил, что в ходе четырехдневных консультаций удалось достичь договоренности проводить встречи экспертов по вопросам права и конституции.
По его словам, речь на непрямых переговорах враждующих сторон шла о новой конституции, новом правительстве, свободных выборах и борьбе с терроризмом.
Следующий раунд консультаций состоится, предположительно, в июне.
ООН с 2012 года безуспешно пытается достичь путем переговоров мирного решения конфликта в Сирии, где идет гражданская война. Оппозиция хочет смещения президента Башара Асада, однако официальный Дамаск выступает категорически против.