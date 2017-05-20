"Велодень": у центрі Києва обмежать рух транспорту

У Києві через велопарад "Велодень", який відбудеться 20 травня, рух транспорту за маршрутами велопараду буде обмежено.

Як повідомили у прес-службі КМДА, любителі велоспорту зберуться на Софійській площі, звідки стартують за маршрутом велопараду об 11:30.

З 10:00 до 12:30 рух автомобілів буде обмежено за наступними маршрутами:

вул. Володимирська – вул. Богдана Хмельницького – вул. І. Франка – вул. В. Липинського – заїзд на велотрек;

Софійська площа – вул. Володимирська – вул. Богдана Хмельницького – вул. Хрещатик – Європейська площа – Володимирський узвіз – Боричів узвіз – вул. Набережно-Хрещатицька – Гаванський міст – вул. Набережно-Рибальська – Московський міст – вул. Труханівська – парк Дружби народів.

У КМДА також нагадали, що 20 травня о 20:00 за участю керівництва міста відбудеться відкриття оновленого велотреку.