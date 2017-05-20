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"Велодень": в центре Киева ограничат движение транспорта

Суббота, 20 мая 2017, 10:30

В Киеве в связи с "Велоднем", который состоится 20 мая, ограничат движение транспорта по маршрутам велопарада. 

Как сообщили в пресс-службе КГГА, любители велоспорта соберутся на Софийской площади, откуда стартуют по маршруту велопарада в 11:30.

С 10:00 до 12:30 движение автомобилей будет ограничено по следующим маршрутам:

ул. Владимирская - ул. Богдана Хмельницкого - ул. И. Франко - ул. В. Липинского - заезд на велотрек;
Софийская площадь - ул. Владимирская - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Крещатик - Европейская площадь - Владимирский спуск - Боричев спуск - ул. Набережно-Крещатицкая - Гаванский мост - ул. Набережно-Рыбальская - Московский мост - ул. Трухановская - парк Дружбы народов.

В КГГА также напомнили, что 20 мая в 20:00 при участии руководства города состоится открытие обновленного велотрека.

Темы: Киевспорт
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