Розвідка: Біля Ясинуватої загинули та поранені до 20 бойовиків

В районі н.п. Ясинувата внаслідок вибуху у приміщенні для зберігання зброї та боєприпасів загинули та зазнали поранень до 20 бойовиків.

Про це 20 травня повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Зазначається, що інцидент стався на блокпосту 11-го окремого мотострілецького полку (Донецьк) 1 АК.

"Військовослужбовці, нехтуючи заходами безпеки вживали спиртні напої та палили у цьому приміщенні", - йдеться у повідомленні.

Крім того внаслідок суперечки між російськими військовими мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ), яка переросла у стрілянину, один військовослужбовець загинув, одного важко поранено.