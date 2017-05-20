Розвідка: Біля Ясинуватої загинули та поранені до 20 бойовиків
Субота, 20 травня 2017, 11:59
В районі н.п. Ясинувата внаслідок вибуху у приміщенні для зберігання зброї та боєприпасів загинули та зазнали поранень до 20 бойовиків.
Про це 20 травня повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.
Зазначається, що інцидент стався на блокпосту 11-го окремого мотострілецького полку (Донецьк) 1 АК.
"Військовослужбовці, нехтуючи заходами безпеки вживали спиртні напої та палили у цьому приміщенні", - йдеться у повідомленні.
Крім того внаслідок суперечки між російськими військовими мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ), яка переросла у стрілянину, один військовослужбовець загинув, одного важко поранено.