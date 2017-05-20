Разведка: Возле Ясиноватой погибли и ранены до 20 боевиков

В районе н.п. Ясиноватая результате взрыва в помещении для хранения оружия и боеприпасов погибли и получили ранения до 20 боевиков.

Об этом 20 мая сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что инцидент произошел на блокпосту 11-го отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК.

"Военнослужащие, пренебрегая мерами безопасности употребляли спиртные напитки и курили в этом помещении", - говорится в сообщении.

Кроме того в результате спора между российскими военными мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск), которая переросла в стрельбу, один военнослужащий погиб, еще один тяжело ранен.