ДПСУ: У перший день "безвізу" пасажиропотік може зрости на 30%

У перший день дії безвізового режиму з Євросоюзом пасажиропотік з України може зрости на 30%.

Такі прогнози в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" озвучив глава ДПСУ Віктор Назаренко.

"Що стосується наших прогнозів і очікувань на 11 червня, то ми вивчили досвід наших молдовських і грузинських колег. Він, звісно, різний, адже у Грузії немає автомобільних пунктів пропуску з ЄС, плюс у наших країн різна кількість населення. Але загалом, з урахуванням можливостей пунктів пропуску та з урахуванням літнього періоду, ми очікуємо, що пасажиропотік в перший день може збільшитися відсотків на 30, а в подальшому - на 10-15%", - зазначив Назаренко.

Він повідомив, що усі пункти пропуску обладнані засобами біометричного контролю, з’єднані з базою Інтерполу, персонал підготовлений, включаючи проходження мовної підготовки.

За словами Назаренка, Держприкордонслужба виконала комплекс завдань, визначених планом із лібералізації візового режиму для громадян України та провела роботу за трьома напрямками: підвищення рівня безпеки прикордонного контролю в пунктах пропуску, подальша інтеграція ДПСУ в загальну систему європейської безпеки та підготовка персоналу.

"Ми збільшимо зміни і наряди, проведемо відповідну роботу з нашими суміжними службами і колегами", - додав Назаренко.

"Ми також виступили з ініціативою, щоб з 10 червня європейська прикордонна організація FRONTEX делегувала нам своїх представників в пункти пропуску на кордоні з країнами ЄС і на авіаційних пунктах пропуску", - зазначив глава ДПСУ.