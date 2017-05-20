Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ДПСУ: У перший день "безвізу" пасажиропотік може зрости на 30%

Субота, 20 травня 2017, 12:24
ДПСУ: У перший день безвізу пасажиропотік може зрости на 30%

У перший день дії безвізового режиму з Євросоюзом пасажиропотік з України може зрости на 30%. 

Такі прогнози в інтерв'ю "Інтерфакс-Українаозвучив глава ДПСУ Віктор Назаренко. 

"Що стосується наших прогнозів і очікувань на 11 червня, то ми вивчили досвід наших молдовських і грузинських колег. Він, звісно, різний, адже у Грузії немає автомобільних пунктів пропуску з ЄС, плюс у наших країн різна кількість населення. Але загалом, з урахуванням можливостей пунктів пропуску та з урахуванням літнього періоду, ми очікуємо, що пасажиропотік в перший день може збільшитися відсотків на 30, а в подальшому - на 10-15%", - зазначив Назаренко. 

Він повідомив, що усі пункти пропуску обладнані засобами біометричного контролю, з’єднані з базою Інтерполу, персонал підготовлений, включаючи проходження мовної підготовки.

За словами Назаренка, Держприкордонслужба виконала комплекс завдань, визначених планом із лібералізації візового режиму для громадян України та провела роботу за трьома напрямками: підвищення рівня безпеки прикордонного контролю в пунктах пропуску, подальша інтеграція ДПСУ в загальну систему європейської безпеки та підготовка персоналу.

"Ми збільшимо зміни і наряди, проведемо відповідну роботу з нашими суміжними службами і колегами", - додав Назаренко.

"Ми також виступили з ініціативою, щоб з 10 червня європейська прикордонна організація FRONTEX делегувала нам своїх представників в пункти пропуску на кордоні з країнами ЄС і на авіаційних пунктах пропуску", - зазначив глава ДПСУ. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСвізикордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
ЄС
Швеція допоможе Туреччині зі зближенням у ЄС в обмін на вступ до НАТО
Безкоштовний роумінг для українців у ЄС продовжили ще на рік
Від Вільнюса до Вільнюса
Останні новини
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: