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ГПСУ: В первый день "безвиза" пассажиропоток может вырасти на 30%

Суббота, 20 мая 2017, 12:24
ГПСУ: В первый день безвиза пассажиропоток может вырасти на 30%

В первый день действия безвизового режима с Евросоюзом пассажиропоток из Украины может вырасти на 30%.

Такой прогноз в интервью "Интерфакс-Украина" озвучил глава ГПСУ Виктор Назаренко.

"Что касается наших прогнозов и ожиданий на 11 июня, то мы изучили опыт наших молдавских и грузинских коллег. Он, конечно, разный, ведь в Грузии нет автомобильных пунктов пропуска с ЕС, плюс у наших стран разное количество населения. Но в целом, с учетом возможностей пунктов пропуска и с учетом летнего периода, мы ожидаем, что пассажиропоток в первый день может увеличиться процентов на 30, а в дальнейшем - на 10-15%", - отметил Назаренко.

Он сообщил, что все пункты пропуска оборудованы средствами биометрического контроля, соединены с базой Интерпола, персонал подготовлен, включая прохождение языковой подготовки.

По словам Назаренко, Госпогранслужба выполнила комплекс задач, определенных планом по либерализации визового режима для граждан Украины и провела работу по трем направлениям: повышение уровня безопасности пограничного контроля в пунктах пропуска, дальнейшая интеграция ГПСУ в общую систему европейской безопасности и подготовка персонала.

"Мы увеличим изменения и наряды, проведем соответствующую работу с нашими смежными службами и коллегами", - добавил Назаренко.

"Мы также выступили с инициативой, чтобы с 10 июня европейская пограничная организация FRONTEX делегировала нам своих представителей в пункты пропуска на границе со странами ЕС и на авиационных пунктах пропуска", - отметил глава ГПСУ.

Темы: ЕСвизыграница
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