Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Мелітополі намагалися підпалити міськраду

Субота, 20 травня 2017, 12:58

У Мелітополі в приміщення міської ради двоє невідомих осіб кинули кілька пляшок із горючою рідиною. 

Як повідомили у поліції Запорізької області, інцидент стався в ніч на 20 травня на вул. Грушевського, 5.

Внаслідок інциденту у приміщенні міськради вибито два вікна, полум’ям пошкоджено вхідні двері.

"Постраждалих немає.  За фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 194 КК - "Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу", - повідомили у поліції. 

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

 
 
фото - прес-служба поліції запорізької області

"Українська правда" у Threads

Теми: Запоріжжяполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Запоріжжя
Росіяни вдарили по Запоріжжю: влучили в об’єкт інфраструктури
У кількох областях була загроза ворожої балістики і БпЛА
У Запоріжжі чули вибух – ЗМІ
Останні новини
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: