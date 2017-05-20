В Мелитополе пытались поджечь горсовет
Суббота, 20 мая 2017, 12:58
В Мелитополе в помещение городского совета двое неизвестных бросили несколько бутылок с горючей жидкостью.
Как сообщили в полиции Запорожской области, инцидент произошел в ночь на 20 мая на ул. Грушевского, 5.
В результате инцидента в помещении горсовета выбиты два окна, пламенем повреждены входные двери.
"Пострадавших нет. По факту начато уголовное производство по признакам ч.2 ст. 194 УК - "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога", - сообщили в полиции.
Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.