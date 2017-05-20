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В Мелитополе пытались поджечь горсовет

Суббота, 20 мая 2017, 12:58

В Мелитополе в помещение городского совета двое неизвестных бросили несколько бутылок с горючей жидкостью.

Как сообщили в полиции Запорожской области, инцидент произошел в ночь на 20 мая на ул. Грушевского, 5.

В результате инцидента в помещении горсовета выбиты два окна, пламенем повреждены входные двери.

"Пострадавших нет. По факту начато уголовное производство по признакам ч.2 ст. 194 УК - "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога", - сообщили в полиции.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

 
 
фото - пресс-служба полиции Запорожской области

Темы: Запорожьеполиция
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