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СБУ: Росія готувала провокацію щодо "автономії" Закарпаття

Субота, 20 травня 2017, 14:21

СБУ заявляє, що зірвала російську провокацію, направлену на розпалювання міжнаціональної ворожнечі у Закарпатській області.

Як повідомляє прес-служба СБУ, структури країни-агресора планували використати конференцію представників нацменшин, що мала відбутися в Ужгороді, для оголошення закликів про надання області автономного статусу.

Ці гасла мали зіштовхнути патріотичні сили із представниками національних меншин краю.

Російська сторона також планувала залучити проплачених псевдоактивістів для інспірування сутичок і протистояння з правоохоронними органами.

Крім цього, у рамках російської провокації, у трьох районах області вночі несанкціоновано розміщено агітаційні конструкції з написами угорською мовою. У зв’язку з тим, що ці банери встановлювалися без дозволів органів виконавчої влади, вони були демонтовані комунальними службами.

"Встановлено, що демонтовані агітаційні матеріали були виготовлені поліграфічним підприємством Києва на замовлення осіб, які підтримують контакти з російськими інформаційними центрами. Жодні місцеві організації до виготовлення й розміщення цих матеріалів відношення не мають", - повідомили в СБУ.

Також 18 травня співробітники СБУ затримали чоловіка, який мав забезпечити відеозйомку провокацій в Закарпатті.

Під час бесіди з оперативниками спецслужби він повідомив, що за 10 тисяч гривень отримав замовлення на підготовку тенденційних матеріалів від особи, яка користується телефоном російського оператора стільникового зв’язку. За його словами, він неодноразово виконував замовлення з РФ, зокрема щодо висвітлення подій 2 травня в Одесі.

Обов’язковою умовою співпраці російський замовник завжди висував дотримання класичних для спеціальних служб вимог конспірації, зазначили в СБУ.

Громадянин був допитаний у якості свідка в рамках відкритого раніше кримінального провадження за ст. 110 Кримінального кодексу України. Опитаному оголошено офіційне застереження.

Слідчі дії тривають.

Теми: СБУЗакарпаттяРосія
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