СБУ: Россия готовила провокацию относительно "автономии" Закарпатья

СБУ заявляет, что сорвала российскую провокацию, направленную на разжигание межнациональной розни в Закарпатской области.

Как сообщает пресс-служба СБУ, структуры страны-агрессора планировали использовать конференцию представителей нацменьшинств, которая должна была состояться в Ужгороде, для объявления призывов о предоставлении области автономного статуса.

Эти лозунги должны были столкнуть патриотические силы с представителями национальных меньшинств края.

Российская сторона также планировала привлечь проплаченных псевдоактивистив для инспирации столкновений и противостояния с правоохранительными органами, отметили в СБУ.

Кроме этого, в рамках российской провокации, в трех районах области ночью несанкционированно размещены агитационные конструкции с надписями на венгерском языке. В связи с тем, что эти баннеры устанавливались без разрешений органов исполнительной власти, они были демонтированы коммунальными службами.

"Установлено, что демонтированы агитационные материалы были изготовлены полиграфическим предприятием Киев по заказу лиц, поддерживающих контакты с российскими информационными центрами. Никакие местные организации к изготовлению и размещению этих материалов отношения не имеют", - сообщили в СБУ.

Также 18 мая сотрудники СБУ задержали мужчину, который должен был обеспечить видеосъемку провокаций в Закарпатье.

Во время беседы с оперативниками спецслужбы он сообщил, что за 10 тысяч гривен получил заказ на подготовку тенденциозных материалов от лица, которое пользуется телефоном российского оператора сотовой связи. По его словам, он неоднократно выполнял заказы с РФ, в частности по освещению событий 2 мая в Одессе.

Обязательным условием сотрудничества российский заказчик всегда выдвигал соблюдение классических для специальных служб требований конспирации, отметили в СБУ.

Гражданин был допрошен в качестве свидетеля в рамках открытого ранее уголовного производства по ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Опрошенному объявлено официальное предостережение.

Следственные действия продолжаются.