Порошенко говорив з Меркель понад 2,5 години

Переговори президента Петра Порошенка і канцлера Німеччини Ангели Меркель тривали понад 2,5 години.

Про це повідомив посол України в ФРН Андрій Мельник у Twitter.

Про завершення переговорів посол повідомив близько 16:30 суботи.

Завершилися переговори двох лідерів - Президента .@poroshenko та Канцлера Ангели Меркель, які тривали понад дві з половиною години pic.twitter.com/BpQi3SLnHe — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) May 20, 2017

Разом з тим, як повідомляє Укрінформ, після переговорів Порошенко вирушив до колишнього концтабору "Заксенхаузен", де пройде церемонія покладання вінків та вшанування пам'яті замучених нацистами та усіх загиблих під час Другої світової війни.