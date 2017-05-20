Порошенко говорил с Меркель более 2,5 часов

Переговоры президента Петра Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель длились более 2,5 часов.

Об этом сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в Twitter.

О завершении переговоров посол сообщил около 16:30 субботы.

Завершилися переговори двох лідерів - Президента .@poroshenko та Канцлера Ангели Меркель, які тривали понад дві з половиною години pic.twitter.com/BpQi3SLnHe — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) May 20, 2017

Вместе с тем, как сообщает Укринформ, после переговоров Порошенко отправился в бывший концлагерь "Заксенхаузен", где пройдет церемония возложения венков и памяти замученных нацистами и всех погибших во время Второй мировой войны.