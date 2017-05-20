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Порошенко говорил с Меркель более 2,5 часов

Суббота, 20 мая 2017, 17:08

Переговоры президента Петра Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель длились более 2,5 часов.

Об этом сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в Twitter.

О завершении переговоров посол сообщил около 16:30 субботы.

Вместе с тем, как сообщает Укринформ, после переговоров Порошенко отправился в бывший концлагерь "Заксенхаузен", где пройдет церемония возложения венков и памяти замученных нацистами и всех погибших во время Второй мировой войны.

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