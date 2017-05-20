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Джемилев: Крым превратили в военную базу, там 6 ядерных боеголовок

Суббота, 20 мая 2017, 17:29
Джемилев: Крым превратили в военную базу, там 6 ядерных боеголовок

Вернуть Крым из-под российской аннексии военным путем очень опасно, ведь Кремль превратил полуостров в военную базу.

Об этом в интервью UA.TV заявил национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев, сообщает Укринформ.

"Крым сейчас превратили в такую военную базу, у нас даже есть информация, что сейчас там 6 ядерных боеголовок. Поэтому разворачивать военные действия там очень опасно", - заявил Джемилев.

По его словам, военные действия на территории полуострова могут привести к этническим чисткам, как это было в свое время в Чечне.

Джемилев также выразил мнение, что среди крымских татар активных "коллаборационистов" несколько десятков.

"Если говорить об активных "коллаборационистах" среди татар, которые больше всего боятся, что уйдут русские - несколько десятков. Но, стоит сказать, что они заставляют приходить на какие-то митинги людей, которые работают в бюджетной сфере", - заявил он.

Темы: крымские татарыКрым
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