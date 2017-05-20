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Президент відсторонив від посади голову РДА, якого судили за хабар

Субота, 20 травня 2017, 17:58

Президент Петр Порошенко відсторонив від займаної посади голову Кілійської райдержадміністрації Віктора Грєкова, якого раніше було затримано та обрано міру запобіжного заходу за хабарництво.

Відповідне розпорядження президент підписав 20 травня. 

"Відповідно до ч.3 ст. 154 КПК України відсторонити Віктора Грєкова від посади голови Кілійської районної державної адміністрації Одеської області", - йдеться у документі. 

Як відомо, 12 травня у прокуратурі Одеської області заявили, що голову Кілійської РДА та його спільницю – головного спеціаліста, було викрито на хабарництві під час отримання хабаря у сумі 2 тис. доларів.

Суд обрав Грєкову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або застави у сумі 1 млн. грн, які Грєков сплатив, вийшов на свободу та повернувся на роботу. 

Теми: Порошенкохабар
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