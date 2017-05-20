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Порошенко отстранил от должности главу РГА, которого судили за взятку

Суббота, 20 мая 2017, 17:58

Президент Петр Порошенко отстранил от занимаемой должности главу Килийской РГА Виктора Грекова, которого ранее задержали и избрали меру пресечения за взяточничество.

Соответствующее распоряжение президент подписал 20 мая.

"Согласно ч.3 ст. 154 УПК Украины отстранить Виктора Грекова от должности председателя Килийского районной государственной администрации Одесской области", - говорится в документе.

Как известно, 12 мая в прокуратуре Одесской области заявили, что главу Килийской РГА и его сообщницу - главного специалиста, уличили во взяточничестве при получении взятки в сумме 2 тыс. долларов.

Суд избрал Грекову меру пресечения в виде содержания под стражей или залога в сумме 1 млн. грн, которые Греков оплатил, вышел на свободу и вернулся на работу.

Темы: Порошенковзятка
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