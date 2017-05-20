Бывший СБУшник во второй раз сбежал из тюрьмы

Полтавским районным отделением полиции разыскивается 35-летний Дмитрий Нерченко, который совершил побег из Крюковской исправительной колонии Полтавского района.

Как сообщает пресс-служба полиции Полтавщины, Нерченко отбывал наказание за совокупность преступлений, предусмотренных статьями 187 (разбой), 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ст.15 ст. 393 (покушение на побег из места лишения свободы) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время введен план "Перехват". Полиция осуществляет оперативно-розыскные мероприятия по установлению места укрытия осужденного.

Вместе с тем, местное издание "Полтавщина" сообщает, что Нерченко является экс-капитаном СБУ и убегает из тюрьмы уже не впервые.

Он родился в Феодосии. В октябре 2010 года был осужден Кировским райсудом АРК к 10 годам заключения. Почти сразу бежал из тюрьмы, и снова был задержан. После повторного осуждения в июне 2011 года отбывал наказание в Менской колонии Черниговской области.

Из реестра судебных решений известно, что в октябре 2016 года его перевели из Менской в Крюковскую колонию на облегченные условия содержания и с минимальной охраной.

Как пишет издание, Нерченко в судах различных уровней отстаивал право находиться в колонии с таким уровнем защиты.