В офис КУН в Киеве бросили боевую гранату

В столице произошло нападение на офис "Конгресса украинских националистов".

Об этом сообщает Киев Оперативный.

В здание по адресу Антоновича, 3Б, где находится офис "Конгресса украинских националистов", бросили боевую гранату.

Сообщается, что правоохранители прибыли на место через несколько минут. В офисе сильное задымление. На место также прибыли сотрудники ГСЧС и скорая помощь. Однако, их вмешательство не понадобилась, жертв и пострадавших нет.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа главного управления полиции.