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Transparency International починає розслідування відносно Поклонської

Неділя, 21 травня 2017, 01:49

Transparency International починає розслідування діяльності депутата Держдуми РФ Наталі Поклонської.

Про це в фейсбуці написав заступник голови російського відділення організації Ілля Шуманов.

"Хотів трохи відпочити, а замість цього доведеться пиляти розслідування по мадам екс-прокурору", - написав він.

Як повідомляє "Радіо Свобода", раніше в інтерв'ю агентству RNS Поклонська запропонувала провести антикорупційну перевірку заснованого Олексієм Навальним ФБК (Фонд боротьби з корупцією) і Transparency International.

За її словами, діяльність таких організацій більше схожа на PR-хід - вони використовують проблему для того, "щоб про неї поговорити і виправдати за рахунок неї своє існування".

"Не можна розбурхувати суспільство, не можна грати і використовувати якусь ситуацію - навіть корупційну - для своїх нечистих цілей", - заявила депутат Поклонська, в минулому прокурор анексованого Росією Криму.

У свою чергу, як повідомляє РБК, лідер фракції "Єдина Росія" Володимир Васильєв заявив, що такого роду висловлювання Шуманова "на адресу представника влади, який виконує свої повноваження, абсолютно неприпустимі". При цьому Васильєв припустив, що слова Шуманова "можуть бути оцінені як шантаж" і "погрози на адресу політика".

Зараз вона очолює комісію Держдуми РФ з контролю за достовірністю відомостей про доходи та майно, що подаються депутатами.

Теми: Росіякорупція
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