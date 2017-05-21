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Тіллерсон прокоментував переобрання Роухані президентом Ірану

Неділя, 21 травня 2017, 03:31

Держсекретар США Рекс Тіллерсон закликав переобраного президента Ірану Хасана Роухані припинити підтримку і фінансування терористичних груп в регіоні.

Про це повідомляє ABC.

Виступаючи в Саудівській Аравії, Тіллерсон заявив, що президент Роухані тепер має можливість припинити роль Ірану в підтримці "дестабілізуючих сил, які існують в цьому регіоні".

Він також висловив надію на те, що Іран припинить свої ракетні випробування і "відновить права іранців на свободу слова, на свободу організації, щоб іранці могли жити тим життям, на яке вони заслуговують".

Він не став коментувати свої очікування щодо підсумків виборів в Ірані, сказавши лише, що "якщо Роухані хоче змінити відносини Ірану з рештою світу, то це ті речі, які він міг би зробити".

Як повідомлялося, чинний президент Ірану Хасан Роухані переобраний на другий термін.

Водночас, у цей же день, президент США Дональд Трамп взяв участь у церемонії підписання низки оборонних та комерційних договорів з керівництвом Саудівської Аравії.

Угоди включають в себе постачання зброї та військового обладнання на суму близько $100 мільярдів вже зараз, плюс ще $350 млрд на найближчі 10 років.

США наголошують, що пакет оборонного обладнання спрямований на підвищення безпеки в Перській затоки на тлі іранської агресії.

Теми: ІранСША
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