Тиллерсон прокомментировал переизбрание Роухани президентом Ирана

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал переизбранного президента Ирана Хасана Роухани прекратить поддержку и финансирование террористических групп в регионе.

Об этом сообщает ABC.

Выступая в Саудовской Аравии, Тиллерсон заявил, что президент Роухани теперь имеет возможность прекратить роль Ирана в поддержке "дестабилизирующих сил, которые существуют в этом регионе".

Он также выразил надежду на то, что Иран прекратит свои ракетные испытания и "восстановит права иранцев на свободу слова, на свободу организации, чтобы иранцы могли жить той жизнью, которую они заслуживают".

Он не стал комментировать свои ожидания относительно итогов выборов в Иране, сказав лишь, что "если Роухани хочет изменить отношения Ирана с остальным миром, то это те вещи, которые он мог бы сделать".

Как сообщалось, действующий президент Ирана Хасан Роухани переизбран на второй срок.

В то же время, в этот же день президент США Дональд Трамп принял участие в церемонии подписания ряда оборонных и коммерческих договоров с руководством Саудовской Аравии.

Соглашения включают в себя поставки оружия и военного оборудования на сумму около $ 100 млрд уже сейчас, плюс еще $ 350 млрд на ближайшие 10 лет.

США отмечают, что пакет оборонного оборудования направлен на повышение безопасности в Персидском заливе на фоне иранской агрессии.