Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Закарпатті після дощу затопило сотню дворів

Неділя, 21 травня 2017, 09:47

У с. Біла Церква Рахівського району Закарпатської області відбулось підтоплення близько 100 дворогосподарств, у тому числі 10 житлових будинків.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, 20 травня о 19:10 до оперативно-рятувальної служби надійшло повідомлення про те, що внаслідок сильної локальної зливи та захаращеності дренажної системи та стічних канав у с. Біла Церква Рахівського району сформувався інтенсивний місцевий стік дощової води, який спричинив підтоплення дворогосподарств та житлових будинків.

В ДСНС зазначили, що інформація щодо кількості підтоплених дворогосподарств та житлових будинків уточнюється.

 
Фото ДСНС

Внаслідок негоди знеструмлено відповідний населений пункт а також ускладнено рух на автодорозі державного значення Мукачево–Рогатин–Львів (у межах населеного пункту).

Після припинення опадів вода з території підтоплених дворогосподарств сходить самопливом.

Відселення мешканців підтоплених будинків не проводилось.

"Українська правда" у Threads

Теми: Закарпаття
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Закарпаття
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Віп-біженці та найдорожче житло. Як живе місто, де немає ракетних атак та комендантської години
Військкома, який побив жінку в Ужгороді, звільнять з лав ЗСУ – Міноборони
Останні новини
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: