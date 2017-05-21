На Закарпатті після дощу затопило сотню дворів
У с. Біла Церква Рахівського району Закарпатської області відбулось підтоплення близько 100 дворогосподарств, у тому числі 10 житлових будинків.
Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, 20 травня о 19:10 до оперативно-рятувальної служби надійшло повідомлення про те, що внаслідок сильної локальної зливи та захаращеності дренажної системи та стічних канав у с. Біла Церква Рахівського району сформувався інтенсивний місцевий стік дощової води, який спричинив підтоплення дворогосподарств та житлових будинків.
В ДСНС зазначили, що інформація щодо кількості підтоплених дворогосподарств та житлових будинків уточнюється.
Внаслідок негоди знеструмлено відповідний населений пункт а також ускладнено рух на автодорозі державного значення Мукачево–Рогатин–Львів (у межах населеного пункту).
Після припинення опадів вода з території підтоплених дворогосподарств сходить самопливом.
Відселення мешканців підтоплених будинків не проводилось.