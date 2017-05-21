Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Закарпатье после дождя затопило сотню дворов

Воскресенье, 21 мая 2017, 09:47

В с. Белая Церковь Раховского района Закарпатской области состоялось подтопление около 100 дворов, в том числе 10 жилых домов.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, 20 мая в 19:10 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение о том, что из-за сильного локального ливня и захламленности дренажной системы и сточных канав в с. Белая Церковь Раховского района сформировался интенсивный местный сток дождевой воды, который вызвал подтопление домохозяйств и жилых домов.

В ГСЧС отметили, что информация о количестве подтопленных дворов и жилых домов уточняется.

 
Фото ГСЧС

Вследствие непогоды обесточен соответствующий населенный пункт, а также затруднено движение на автодороге государственного значения Мукачево-Рогатин-Львов (в пределах населенного пункта).

После прекращения осадков вода с территории подтопленных дворов сходит самотеком.

Отселения жителей подтопленных домов не проводилось.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Закарпатье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
Закарпатье
На Прикарпатье после дождя затопило сотни домов
Вип-беженцы, самое дорогое жилье и погибшие герои. Репортаж из областного центра, куда не прилетают российские ракеты
Избившего женщину в Ужгороде военкома уволят из рядов ВСУ – Минобороны
Последние новости
09:22
Макрон прокомментировал возможное возвращение Трампа к власти
09:19
Французский производитель автокомпонентов Faurecia избавился от активов в России
09:13
фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ
09:04
Что будет после F-16. Какие самолеты и вертолеты упомянули как потенциальное пополнение Сырский и Олещук
08:55
Зеленский в Давосе встретился с королем и премьером Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
Все новости...
Реклама: