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Через бойові дії на Донеччині було знеструмлено фільтрувальну станцію

Неділя, 21 травня 2017, 15:42

У Донецькій області через знеструмлення було припинено роботу Красноармійської фільтрувальної станції.

Про це 21 травня повідомили у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій.

За даними МінТОТ, можлива причина збоїв у електропостачанні - бойові дії в районі н.п. Пєскі або Опитного. 

Як заявив директор Красноармійського РПУ КП "Компанія" Вода Донбасу" Ігор Юдін, електропідстанцію, яка подавала напругу у н.п. Карлівка, було знеструмлено в ніч на 21 травня, пише місцеве видання 06239.com

"Припинено подачу води на Селидівському, Покровському та Добропільському напрямках", - зазначено у повідомленні. 

За даними КП "Вода Донбасу", напругу на підстанцію Карлівка було подано о 8:30, планувалося, що після опівдня воду отримає Красноармійська насосна станція у н.п.Рівне, яка забезпечує водою Покровськ, Мірноград та Добропілля.

"Станом на 12:00 електропостачання станції здійснюється за резервною схемою. Водопостачання та роботу станції відновлено", - повідомили згодом у МінТОТ. 

Українська правда 

Теми: ДонбасАТО
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