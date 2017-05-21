Из-за боевых действий на Донетчине была обесточена фильтровальная станция

В Донецкой области из-за обесточивания была приостановлена работа Красноармейской фильтровальной станции.

Об этом 21 мая сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий.

По данным МинТОТ, возможная причина сбоев в электроснабжении - боевые действия в районе н.п. Пески или Опытное.

Как заявил директор Красноармейского РПУ КП "Компания "Вода Донбасса" Игорь Юдин, электроподстанция, которая подавала напряжение в н.п. Карловка, была обесточена в ночь на 21 мая, пишет местное издание 06239.com.

"Прекращена подача воды на Селидовском, Покровском и Добропольском направлениях", - говорится в сообщении.

По данным КП "Вода Донбасса", напряжение на подстанцию Карловка было подано в 8:30, планировалось, что после полудня воду получит Красноармейская насосная станция в с.Ровное, которая снабжает Покровск, Мирноград и Доброполье.

"По состоянию на 12:00 электроснабжение станции осуществляется по резервной схеме. Водоснабжение и работа станции восстановлены", - сообщили позже в МинТОТ.

Украинская правда