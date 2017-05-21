Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Екс-директор ЦРУ: У Кремлі вважають, що Трамп - "корисний ідіот"

Неділя, 21 травня 2017, 23:16

Екс-директор ЦРУ та Агентства нацбезпеки США Майкл Хейден піддав різкій критиці президента США Дональда Трампа.

В інтерв'ю німецькій газеті Bild am Sonntag Хейден заявив: у Кремлі вважають, що Трамп - "polezni durak", пише DW.  

У Bild переклали цей вислів на німецьку як "корисний ідіот": термін, який виник у західній політичній лексиці в період холодної війни, означає наївну людину з Заходу, яка симпатизує Москві, яка використовує її в своїх цілях як маріонетку.

Як зазначив Хейден, "шість місяців потому з глибоким розчаруванням змушений констатувати, що це визначення досі є досить підходящим для Трампа".

Також Хейден заявив, що американські спецслужби вважають вкрай ймовірним те, що Росія вплинула на хід виборчої кампанії в США

"Росіяни не маніпулювали підрахунком бюлетенів, однак вони вплинули на передвиборну гонку, причому, їх дії увінчалися успіхом", - заявив він. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Трамп
Александр Віндман: Якщо оберуть Трампа, підтримки США не буде. Для України найкраще – перемогти раніше
Зеленський: Байден міг би закінчити війну ціною України й за 5 хвилин, але ми б не погодилися
Україні, можливо, доведеться віддати частину території, щоб зупинити війну – Трамп
Останні новини
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: