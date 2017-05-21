Экс-директор ЦРУ: В Кремле считают, что Трамп - "полезный идиот"

Экс-директор ЦРУ и Агентства нацбезопасности США Майкл Хейден подверг резкой критике президента США Дональда Трампа.

В интервью немецкой газете Bild am Sonntag Хейден заявил: в Кремле считают, что Трамп - "polezni durak", пишет DW.

В Bild перевели это выражение на немецкий как "полезный идиот": термин, который возник в западной политической лексике в период холодной войны, означает наивного человека с Запада, который симпатизирует Москве, которая использует его в своих целях как марионетку.

Как отметил Хейден, "шесть месяцев спустя с глубоким разочарованием вынужден констатировать, что это определение до сих пор является весьма подходящим для Трампа".

Также Хейден заявил, что американские спецслужбы считают крайне вероятным то, что Россия повлияла на ход избирательной кампании в США.

"Россияне не манипулировали подсчетом бюллетеней, однако они повлияли на предвыборную гонку, причем их действия увенчались успехом", - заявил он.